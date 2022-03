Russia: ministro Difesa, operazione in Ucraina continuerà fino a raggiungimento obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe continueranno a svolgere "l'operazione militare speciale" in Ucraina fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Lo ha affermato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu. "La cosa principale per noi è proteggere la Russia dalla minaccia militare rappresentata dai Paesi occidentali che stanno cercando di utilizzare il popolo ucraino nella lotta contro il nostro Paese", ha aggiunto il ministro. Shoigu ha anche affermato che "l'esercito russo non occupa il territorio ucraino" e che sta assumendo "tutte le misure per preservare la vita e la sicurezza dei civili". (Rum)