Agroalimentare: Rac, operazione "Marchio" in tutta Italia (2)

- In provincia di Terni, è stato diffidato l’amministratore di un salumificio il quale avrebbe etichettato 50 Kg di salsiccia di suino senza indicazione obbligatoria del luogo di provenienza. In provincia di Lecco, è stato diffidato l’amministratore di una ditta che avrebbe pubblicizzato su un portale web, prodotti caseari come Dop “Fontina” e “Toma Piemontese”. In provincia di Torino, è stato diffidato il responsabile di un caseificio il quale avrebbe utilizzato indebitamente nelle proprie produzioni casearie le Dop “Caciocavallo Silano” e “Mozzarella di Bufala Campana”. In provincia di Salerno, presso una azienda agricola, una pizzeria e un ristorante, sono stati rispettivamente sequestrati, 150 Kg di fichi secchi, atti a divenire “Fico bianco del Cilento Dop”, 10 Kg di mozzarella di latte vaccino e 15 Kg di salumi, poiché tutti privi di rintracciabilità; elevate le previste sanzioni amministrative. In provincia di Bari, sono stati sequestrati 7 Kg di salumi, posti in vendita come “Capocollo di Martina Franca Dop” pur non essendo riconosciuta la denominazione di origine (Ren)