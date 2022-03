Migranti: Tunisia, recuperati nove corpi dopo naufragio al largo coste Mahdia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati recuperati nove corpi di migranti irregolari e altrettanti sono stati soccorsi, dopo che la loro barca è naufragata in mare a causa del maltempo al largo delle coste di Chebba, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa tunisino in un comunicato, secondo cui un'unità della Guardia costiera ha recuperato i corpi sulle coste di Jebeniana e ha soccorso i sopravvissuti. I migranti hanno nazionalità di Paesi dell'Africa subsahariana. I sopravvissuti hanno riferito che sono di età compresa tra i 25 ei 30 anni e che sono salpati dalle coste della città di Sfax nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, con l'intenzione di raggiugere le coste europee.(Tut)