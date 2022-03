Sgomberi: operazioni in corso a Roma per liberare 4 alloggi Ater a San Basilio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo sgombero di alloggi occupati abusivamente nel quartiere di San Basilio a Roma. Proseguono gli interventi da parte della polizia locale di Roma Capitale per liberare gli alloggi occupati abusivamente in diversi quartieri della Capitale. Ad essere interessata questa mattina di nuovo la zona di San Basilio, dove lo scorso 17 febbraio era stata portata a termine analogo intervento con lo sgombero di due appartamenti. Anche oggi, ad eseguire i provvedimenti di rilascio emessi dall'Ater, i caschi bianchi dei gruppi Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale) e Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana), con l'ausilio delle pattuglie del IV gruppo Tiburtino. Le operazioni, dirette dal vice vomandante della polizia locale Stefano Napoli, sono tuttora in corso di svolgimento e stanno avvenendo con la collaborazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri, sotto la regia della Prefettura di Roma. Al momento sono 9 le persone, di cui 4 minori, trovati all'interno dei 4 immobili oggetto di sgombero in via Arcevia, via Osimo e via Maiolati. Questo intervento fa seguito alle attività di ripristino della legalità che nelle settimane scorse hanno interessato, oltre che il quartiere di San Basilio, anche le zone di Ostia, Tor Bella Monaca e Torrevecchia. (Rer)