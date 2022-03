Cina: delegato Pechino all'Onu, necessario rilanciare dialogo tra Ue, Nato e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina fa appello all’Unione Europea, alla Nato e alla Russia affinché rilancino il dialogo, tengano a mente il principio di sicurezza indivisibile, affrontino le legittime preoccupazioni delle parti – inclusa Mosca - e si adoperino per creare un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile. È quanto dichiarato ieri dal rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, durante una riunione d’emergenza incentrata sull’offensiva russa in Ucraina. La Cina ritiene che le esigenze umanitarie dei civili debbano essere garantite, e invita le parti in causa e le Nazioni Unite a considerare pace e stabilità una priorità, ha proseguito Zhang, secondo cui è necessario abbandonare nell’immediato la politica di blocco e la mentalità da Guerra fredda. (Cip)