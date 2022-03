Cina: indice Pmi manifatturiero in rialzo di 0,1 punti a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Pmi manifatturiero della Cina si è attestato a 50,2 punti a febbraio, guadagnando 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. Lo indica l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), ricordando che un valore superiore a 50 punti indica una fase di espansione. Nello stesso periodo, l’indice della produzione è sceso di 0,5 punti a 50,4 rispetto a gennaio 2022. Lo statista Zhao Qinghe riferisce inoltre di un’espansione della domanda nell’industria manifatturiera, con l’indice dei nuovi ordini in crescita di 1,4 punti a 50,7. Sempre a febbraio, l’indice Pmi nel settore non manifatturiero si è attestato a 51,6 punti, in rialzo rispetto al 51,1 del mese precedente. Nel periodo, il sottoindice per le attività commerciali è salito di 0,2 punti percentuali a 50,5, tenendosi comunque al di sotto del valore registrato negli anni precedenti. Le prospettive per le imprese nel settore delle costruzioni si sono rafforzate: il sottoindice delle attività del settore ha raggiunto a febbraio quota 57,6 punti, in rialzo del 2,2 per cento rispetto al mese precedente. (Cip)