Egitto: 1.200 residenti hanno attraversato il confine dell'Ucraina per giungere in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 1.200 egiziani hanno attraversato il confine tra l'Ucraina e la Polonia, mentre 250 sono entrati in Romania. Lo ha reso noto l'ambasciatore Amr Abbas, viceministro dell'Immigrazione per gli affari comunitari, assicurando alle famiglie che saranno prese tutte le misure necessarie per proteggere gli egiziani e garantire la loro sicurezza fino al loro ritorno in patria. Abbas ha aggiunto in dichiarazioni televisive che la presenza egiziana in Ucraina si colloca a est, ovest e sud del Paese. (Cae)