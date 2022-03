Ucraina: ministro Esteri del Ghana, 460 studenti hanno lasciato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 460 studenti ghanesi hanno lasciato l'Ucraina in rotta verso Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia e Repubblica Ceca dopo l'invasione della Russia. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri Shirley Ayorkor Botchwey in una nota. Gli studenti saranno ricevuti da funzionari delle missioni diplomatiche dei Paesi accoglienti, oltre che dai consolati onorari e dai funzionari delle associazioni studentesche del Ghana e dovrebbero fare ritorno nel loro Paese nei prossimi giorni. I genitori e i tutori degli studenti sono stati invitati dal governo a un incontro nella capitale Accra nella giornata di oggi. Il governo aveva in precedenza esortato gli studenti ghanesi in Ucraina a cercare rifugio nelle loro case o in luoghi designati di accoglienza del governo. Più di mille cittadini ghanesi stanno attualmente studiando o lavorando in Ucraina. (Res)