Ucraina: Della Vedova, sanzioni funzionano, si apre breccia in opinione pubblica russa ed entourage Putin

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- La reazione europea e internazionale è stata durissima: "Siamo anche disposti a subire dei contraccolpi dalle sanzioni che abbiamo messo in atto per bloccare e isolare la Russia non solo sul piano politico e diplomatico, ma anche economico". Lo ha detto a Radio Anch'io su "Rai Radio1" il sottosegretario agli Esteri e segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. "Queste sanzioni - ha osservato Della Vedova - stanno avendo gli effetti desiderati e ci auguriamo che possano aprire una breccia nell'opinione pubblica soffocata dal regime putiniano e, soprattutto, una breccia nell'entourage di Putin, che vede che questa guerra, nonostante la soverchiante superiorità russa, sta provocando un danno gravissimo al proprio Paese. Un danno che la Russia si è auto inflitta". "In queste ore la brutale, immotivata e ingiustificabile occupazione russa avanza con colonne lunghissime di carri armati. Non so se sarà possibile uscire da questo negoziato con un immediato cessate il fuoco e con un terreno di confronto diplomatico. Ma è importate che il negoziato vada avanti, e mi auguro sia possibile trovare un terreno di confronto, che però non può basarsi sui tre diktat posti ieri da Mosca: non c'è alcuna sincerità nelle richieste provocatorie di Putin", ha concluso Della Vedova. (Res)