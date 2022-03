Ucraina: Taiwan invia lotto di attrezzature mediche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha inviato un lotto di attrezzature mediche da 27 tonnellate all'Ucraina, nel tentativo di contribuire allo sforzo umanitario in risposta all’offensiva militare russa nel Paese. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Taipei, aggiungendo che un volo della compagnia aerea China Airlines in direzione Francoforte ha lasciato l'aeroporto internazionale di Taoyuan ieri alle 23:50 (ora locale). La fornitura verrà trasferita in Ucraina attraverso un canale appropriato dopo l'arrivo in Germania, riferisce il dicastero. La scorsa settimana, Taiwan ha annunciato che si sarebbe unita a Stati Uniti, Unione Europea, Giappone, Australia, Canada e altri Paesi nel varare sanzioni a carico di Mosca. (Cip)