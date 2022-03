Taiwan: funzionario Usa Campbell, invio delegazione riafferma nostro “sostegno duraturo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Taiwan di una delegazione statunitense composta da ex funzionari della difesa riafferma “il sostegno duraturo a pace e stabilità regionali”. Lo ha dichiarato ieri il coordinatore politico della Casa Bianca per l’Indo-Pacifico, Kurt Campbell, durante un evento online organizzato dal think tank statunitense The German Marshall Fund. Campbell ha poi precisato che il governo degli Stati Uniti rafforzerà il suo impegno nella regione nei prossimi mesi, e organizzerà un vertice speciale per i leader dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) a marzo. (Nys)