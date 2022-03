Ucraina: ambasciata Pechino, evacuati circa 600 cittadini cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Pechino in Ucraina ha evacuato il primo gruppo di cittadini cinesi dal Paese, che comprendono 400 studenti da Odessa e altri 200 da Kiev. Lo ha riferito oggi l’ambasciatore Fan Xianrong, precisando che i cinesi residenti a Kiev hanno raggiunto la Moldova in autobus. Nella giornata di oggi, la sede diplomatica prevede di trasferire altri 1.000 cittadini in Polonia, Slovacchia e altri Paesi limitrofi, che agevoleranno le procedure d’ingresso e concederanno l'accesso temporaneo senza visto ai titolari di passaporto valido. Il rapido deterioramento della situazione ha spinto l’ambasciata ad accelerare i piani per l’evacuazione: oltre ai voli charter, la sede diplomatica sta considerando sistemi alternativi per trasferire i cittadini. (Cip)