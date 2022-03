Ucraina: proseguono proteste a Taiwan davanti all’Ufficio di rappresentanza russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa cento persone si sono radunate oggi davanti all'Ufficio di rappresentanza russo nel centro di Taipei, a Taiwan, invocando la cessione delle ostilità in Ucraina per la terza volta in cinque giorni. Con l’appoggio di una coalizione locale di gruppi per i diritti umani, gli ucraini che vivono a Taiwan hanno accusato l’Esercito russo di aver deliberatamente attaccato ospedali e ambulanze dal giorno dell’invasione. Il 25 febbraio scorso l’Isola ha lanciato una petizione che sollecita la Russia al ritiro immediato delle truppe e all’assunzione di responsabilità per la violazione del diritto internazionale. (Cip)