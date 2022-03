Pnrr: Fapi, avviare confronto tra Enti locali e operatori economici su progetti di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urge una visione comune tra Enti locali, Regione e operatori economici nella programmazione degli interventi previsti nell'ambito del Pnrr per il rilancio del turismo e della crescita economica dei territori della provincia di Messina. È questa la posizione espressa dal presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, a margine di un incontro dei rappresentanti dei pubblici esercizi a Messina, che lamenta "troppe chiacchiere e poca concretezza". "Dobbiamo - spiega - avanzare proposte di qualità che possono servire a dare una visione di sviluppo alle comunità ed indirizzare la realizzazione di investimenti pubblici a supporto delle imprese, in primis banda larga e mobilità capisaldi di una moderna organizzazione dei servizi urbani. Siamo protagonisti di una straordinaria fase di rilancio economico e sociale che non possiamo rischiare di sprecare inseguendo idee obsoletesenza - prosegue Sciotto - mentre è prioritaria una visione ambiziosa e futurista. Agli Enti locali chiediamo di lavorare insieme nella organizzazione delle proposte progettuali del Pnrr, ricercando le soluzioni più idonee anche per la strutturazione di nuove imprese", conclude il leader della Fapi.(Rin)