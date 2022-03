Cina-Somalia: colloquio ministri Esteri, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce grande importanza ai legami con la Somalia e continuerà ad assistere il Paese nel processo di ricostruzione e sviluppo nazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, durante una conversazione avuta ieri con l’omologo a Mogadiscio, Abdisaid Muse Ali. Wang ha dichiarato che i Paesi sono legati da una “lunga storia di amicizia”, ed ha affermato che durante la pandemia di Covid-19, entrambi hanno dato prova di solidarietà e salvaguardato in modo congiunto la salute dei rispettivi popoli. La Cina “sostiene fermamente la Somalia nella salvaguardia della propria sovranità, indipendenza e integrità territoriale”, ed è disposta a lavorare nel quadro della Nuova via della seta per elevare le relazioni bilaterali a un nuovo livello. (segue) (Cip)