Ucraina: YouTube blocca i canali collegati ai media statali russi "Sputnik" e "Rt"

- Google Europe ha annunciato questa mattina che bloccherà i canali YouTube dei media statali russi "Sputnik" e "Rt". Tale decisione segue quella adottata da Meta, la società madre di Facebook, che ha bloccato l'accesso ai media in tutta l'Unione europea. Ciò significa che le pagine di "Rt" e "Sputnik" non saranno visibili nell'Ue su Facebook e Instagram. "A causa della guerra in corso in Ucraina, stiamo bloccando i canali YouTube collegati a 'Rt' e 'Sputnik' in tutta Europa, con effetto immediato", si legge in una nota di Google Europe. "Ci vorrà tempo prima che i nostri sistemi si attivino completamente. I nostri team continuano a monitorare la situazione 24 ore su 24 per agire rapidamente", conclude la nota. (Beb)