Puglia: Lopane, Gargano pezzo importante per strategia turistica della Regione

- "Fondamentale partire oggi dall'ascolto dei territori pugliesi, dal lavoro di squadra con chi ogni giorno dell'anno lavora per il turismo regionale. Dal Gargano costruiamo un pezzo importante del futuro del brand Puglia". Lo ha dichiarato l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, a margine degli incontri istituzionali a Peschici, Vieste e Mattinata che si sono ieri, nei tre Comuni del Gargano. "Da questi tre poli attrattivi del turismo pugliese e della provincia di Foggia parte una fase di ascolto dei territori della Puglia che consentirà all'Assessore di toccare da vicino bisogni e criticità delle realtà del turismo. Il confronto con sindaci, amministratori, operatori e associazioni darà impulso alle iniziative per la ripartenza del settore nel post-pandemia, in un momento aggravato dalla crisi internazionale in corso", ha concluso la nota regionale. (Ren)