Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale

- La settimana di lavoro della commissioni comincerà questa mattina alle 10.30 con la commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia): all’ordine del giorno la proposta di legge n.172 sulla realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nel territorio regionale. Il giorno successivo, mercoledì, sarà la volta della commissione autonomia, convocata alle 10 per l’elezione del nuovo presidente dopo che il precedente, Pier Luigi Saiu, è stato eletto capogruppo della Lega. Sempre per mercoledì, ma alle 10.30, riunione per la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az). In programma, nel quadro di una verifica sul piano di rilancio del Nuorese con riferimento alla filiera del marmo, le audizioni del responsabile del progetto Iscol@, degli assessori Andrea Biancareddu (Pubblica istruzione) e Giuseppe Fasolino (Programmazione), dell’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, dei sindaci di Orosei e Galtellì e di alcuni imprenditori del settore estrattivo. All’attenzione della commissione anche alcune proposte di legge. Sulla n. 300 - Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie in Sardegna - saranno sentiti gli assessori dell’Industria Anita Pili, dell’Ambiente Gianni Lampis, l’amministratore unico di Igea Spa ed il presidente di Anci Sardegna. Sulla n. 307, in materia di gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna riferirà l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis. (segue) (Rsc)