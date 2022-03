Abruzzo: via libera a Consulta regionale di salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua ultima riunione la Giunta regionale abruzzese ha provveduto a deliberare l’istituzione della Consulta regionale di salute mentale (Crsm) avente il compito di coadiuvare il gruppo tecnico. La consulta sarà composta dal direttore del dipartimento Sanità, il direttore dell'Agenzia sanitaria Regione Abruzzo o suo delegato, i direttori del dipartimento di Salute mentale delle Asl regionali, il direttore Rems Abruzzo-Molise, il dirigente del Servizio del dipartimento Sanità, il dirigente del servizio del dipartimento Sanità competente in materia di contratti con gli erogatori privati, il dirigente del Servizio competente in materia di integrazione sociale e disabilità del dipartimento regionale Lavoro-Sociale o suo delegato. Vi saranno inoltre i legali rappresentanti o referenti regionali o locali delle seguenti associazioni rappresentative dei bisogni di utenti e familiari in ambito di salute mentale: 180 Amici L'Aquila, Altri orizzonti onlus, Cittadinanzattiva Abruzzo aps, Presidio ospedaliero Ortona (Ch), Cosma Ets Odv, Di.a.psi Abruzzo, Percorsi Odv. (Gru)