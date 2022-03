Corea del Sud-Giappone: Moon sollecita Tokyo ad "affrontare la storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è tornato ad accusare il Giappone di non voler fare i conti con la sua storia oggi, primo marzo, in occasione dell'anniversario della sollevazione contro il dominio coloniale giapponese nella Penisola coreana. Il presidente uscente e la first lady, Kim Jung-sook, hanno preso parte alle cerimonie ufficiali per il 103esimo anniversario del Movimento del primo marzo 1919, una delle prime manifestazioni pubbliche della resistenza anti-coloniale coreana. Moon, che per l'occasione ha tenuto un discorso pubblico, ha affermato che "la cooperazione tra la Corea e il Giappone è responsabilità della presente generazione nei confronti elle generazioni future. Moon ha sollecitato Tokyo a superare i "vecchi risentimenti" e le "emozioni contingenti", e ad "affrontare al storia con umiltà". La Corea del Sud, ha aggiunto Moon, "terrà sempre aperta la porta del dialogo per rispondere a sfide globali come la pace e la prosperità della regione, la pandemia, la crisi climatica e quella delle catene di fornitura, e l'edificazione del nuovo ordine economico". (segue) (Git)