Giappone: Covid, allentate da oggi le restrizioni all'ingresso nel Paese

- Il governo del Giappone ha allentato a partire da oggi, primo marzo, le restrizioni all'ingresso nel Paese adottate in risposta alla pandemia di Covid-19. Il limite massimo degli ingressi giornalieri nel Paese è stato innalzato da 3.500 a 5mila persone, e sono stati autorizzati all'ingresso i titolari di visti di studio e d'affari. Il governo del Giappone ha ridotto in linea di principio il periodo di quarantena per le persone in arrivo nel Paese da sette a tre giorni; non è esclusa, nel prossimo futuro, la revoca dell'obbligo di quarantena per le persone che abbiano assunto tre dosi di vaccino e previa presentazione dell'esito di un test molecolare negativo. (segue) (Git)