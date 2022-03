Ucraina: le forze russe intorno a Kiev attendono rinforzi, nelle prossime ore attesa nuova offensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offensiva russa contro le principali città ucraine, in particolare la capitale Kiev, sembra sempre più rallentata. Rispetto a quanto riscontrato nei giorni scorsi, quando la resistenza della capitale ucraina è bastata per avere la meglio, in questa fase i militari russi sembrano aver scelto una tattica volutamente attendista, mirata a riorganizzare le forze in vista di quella che alcune fonti russe definiscono la “fase principale” dell’operazione militare che dovrebbe partire entro le prossime 24 ore e durare per i successivi tre giorni. Un fatto confermato anche dalle immagini satellitari che mostrano un convoglio militare russo lungo circa 60 chilometri avanzare verso la capitale ucraina. Al momento a Kiev, l'attività russa rimane "limitata" proprio perché le truppe schierate nei dintorni della città stanno aspettando l'arrivo dei rinforzi. La difesa dell'Ucraina della città è stata strenua sinora, ma è probabile che offensive ancora più dure riprenderanno nelle prossime 24 ore. Se la forza della pressione russa si intensificherà in termini di numeri e mezzi come sembra, l’esercito ucraino potrebbe non riuscire a impedire il completo accerchiamento della città. Tuttavia la massiccia presenza di soldati e uomini delle Forze di difesa territoriali ucraine potrebbe rendere “estremamente costoso” il prezzo da pagare per ottenere il controllo della capitale. (segue) (Kiu)