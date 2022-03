Ucraina: le forze russe intorno a Kiev attendono rinforzi, nelle prossime ore attesa nuova offensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kharkiv, intanto, dopo una serie di offensive senza successo, le truppe russe stanno utilizzando artiglieria e lanciarazzi multipli, intensificando di fatto le operazioni. Ovviamente, il risultato di tale sforzo è il “drammatico” aumento delle vittime civili e dei danni alle infrastrutture critiche, stando a quanto riferiscono le autorità locali. Anche in questo caso è difficile fare delle previsioni sulla tenuta della resistenza ucraina, evidentemente molto determinata ma anche sfiancata da giorni di combattimento. Anche nell’area meridionale dell'Ucraina, i progressi dell’offensiva russa sono più lenti rispetto a quelli registrati nelle prime fasi dell’operazione militare. Non si può escludere che ciò dipenda dalla necessità di concentrare gran parte delle unità per la presa di Mariupol, il porto più importante dell’Ucraina sul Mar D'Azov. Proprio Mariupol, tuttavia, a detta delle milizie dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, oggi sarà completamente circondata. Nella stessa situazione versa la città meridionale di Kherson che, come riferito dalle autorità locali, è stata accerchiata dai militari russi che hanno già istituito dei posti di blocco su tutte le principali strade di accesso al centro abitato. (Kiu)