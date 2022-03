Thailandia: Covid, allentate restrizioni agli ingressi nonostante l'aumento dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha decretato da oggi un allentamento del programma di ingressi nel Paese esentati dalla quarantena, nonostante il tasso di infezione nel Paese sia ai massimi dall'inizio della pandemia a causa della propagazione della variante Omicron del coronavirus. A partire da oggi i visitatori in arrivo nel Paese dovranno sottoporsi ad un test Pcr, e poi ad un tampone rapido fai da te il quinto giorni dopo l'arrivo nel Paese. In precedenza il programma prevedeva l'esibizione di una prenotazione alberghiera per i primi cinque giorni di soggiorno nel Paese, al termine dei quali era previsto un secondo test Pcr. L'assicurazione obbligatoria per i visitatori stranieri verrà ridotta da 50mila a 20mila dollari, ha spiegato il vicepremier e ministro della Salute pubblica Anutin Charnvirakul. Permane l'obbligo per i visitatori stranieri di esibire la prova di avvenuta vaccinazione e di un test Pcr negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza per la Thailandia. (Fim)