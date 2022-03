Energia: Gazprom, tutto il gas depositato in estate in Europa già ritirato da impianti di stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i 47 miliardi di metri cubi di gas depositato in estate negli impianti di stoccaggio sotterranei del gas (Ugs) europei sono già stati prelevati al 26 febbraio. Lo riporta la compagnia energetica russa Gazprom, citando i dati dell'associazione che rappresenta gli interessi degli operatori europei delle infrastrutture del gas, Gas Infrastructure Europe. Gazprom chiarisce che l'estrazione di gas dagli impianti Ugs europei proseguirà fino a fine marzo o metà aprile. Durante questo periodo, il gas sarà prelevato dai volumi iniettati l'anno scorso ed in quelli precedenti. Per ricostituire le riserve entro il prossimo inverno, sarà necessario "iniettare volumi così significativi di gas che non sono mai stati pompati prima in una sola stagione estiva", come osserva Gazprom, monopolista russo per le esportazioni di gas in Europa. (Rum)