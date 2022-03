Imprese: Spagna, nel 2021 Abertis uno dei grandi pilastri dei risultati di Acs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 la società autostradale Abertis, grazie soprattutto alla forte ripresa del traffico a livello internazionale ha guadagnato 691 milioni l'anno scorso, l'89 per cento in più rispetto all'anno precedente ed ha contribuito con 87 milioni di euro all'utile netto di Acs. Secondo quanto riferito dal quotidiano economico-finanziario "Merca 2", i risultati di Abertis quest'anno dovrebbero migliorare grazie all'incorporazione di nuove strade a pedaggio negli Stati Uniti (Elizabeth River Crossing) e in Messico (Rco). Nel frattempo, il direttore generale corporativo di Acs, Angel Garcia Altozano, ha annunciato che l'azienda nei prossimi mesi investirà, in particolare, nelle costruzioni e nelle concessioni e sta cercando delle formule per fondere o concentrare le due attività. Le cessioni che l'azienda sta realizzando, come la vendita della divisione dei servizi industriali alla francese Vinci vanno proprio nelle direzione di semplificazione aziendale e per ottenere risorse da poter investire in costruzioni e concessioni. (Spm)