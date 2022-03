Usa-Germania: ministro Economia Habeck da oggi in visita a Washington, focus su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia è al centro della visita che il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, effettua a Washington nelle giornate di oggi e domani, 2 marzo. Nella capitale degli Stati Uniti, l'esponente dei Verdi incontrerà la segretaria al Tesoro e la rappresentante per il Commercio degli Usa, Janet Yellen e Katherine Tai. Habeck avrà poi un colloquio con la segretaria per l'Energia, Jennifer Granholm. Come riferisce il quotidiano “Merkur”, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco discuterà con le controparti statunitensi, oltre che della guerra tra Russia e Ucraina, di “questioni associate in materia di politica di sicurezza”. Prima di partire per Washington, Habeck ha sottolineato l'importanza del partenariato transatlantico. Secondo l'esponente dei Verdi, si tratta di “un peso geopolitico per tenere testa al guerrafondaio” presidente russo, Vladimir Putin. Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima ha, inoltre, evidenziato che la questione della sicurezza energetica è di particolare importanza per l'alleanza tra Ue e Stati Uniti. La Germania in particolare, ha dichiarato Habeck, necessita di “ridurre la sua dipendenza dalle importazioni” di energia dalla Russia. Secondo l'esponente dei Verdi, “la chiave più importante per la nostra sovranità energetica è la trasformazione globale verso più energie rinnovabili”. (Geb)