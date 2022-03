Regno Unito: governo apre discussioni con Germania per ridurre dipendenza dal gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito intende avviare dei negoziati con la Germania e altri importatori europei di gas, sull'aumento significativo dei prezzi nelle forniture di Gnl nei porti del continente, con l'obiettivo di soddisfare la domanda del prossimo inverno se le forniture dalla Russia dovessero essere tagliate. Come riferisce il quotidiano "The Telegraph", le attività in corso sulla riduzione della dipendenza europea dal gas russo, fa parte degli sforzi per indebolire la morsa dei produttori di energia di Mosca, esponendoli alle sanzioni e danneggiando una delle ultime fonti affidabili di reddito estero del Cremlino. Sinora, infatti, Regno Unito, Stati Uniti e altre potenze occidentali hanno evitato di imporre sanzioni ai giganti del gas russo per paura di una crisi energetica europea. La Germania si è a lungo affidata alla Russia per il gas e avrà bisogno di prendere il combustibile fossile da altre nazioni europee se le forniture saranno tagliate. Nonostante stia pianificando già la sua infrastruttura, Berlino non possiede ancora gli strumenti necessari per rinunciare alle forniture russe. (Rel)