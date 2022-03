Germania-Ue: Sewing (Deutsche Bank), Bce abbandoni tassi negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) deve abbandonare i tassi di interesse negativi a fronte dell'aumento dell'inflazione nell'Eurozona, nonostante le conseguenze economiche della guerra tra Russia e Ucraina. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Deutsche Bank, Christian Sewing, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Presidente dell'Associazione federale della banche tedesche (Bdb), Sewing ha evidenziato che “la Bce dispone di numerosi altri strumenti oltre al tasso di interesse principale per reagire in modo specifico a possibili tensioni sui mercati finanziari”, derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Secondo l'Ad, si tratta ad esempio di “programmi speciali per l'acquisto di titoli, che dovrebbero essere limitati nel tempo”. (Geb)