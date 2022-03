Germania: ministero Economia, aiuti per imprese colpite da sanzioni Ue contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese tedesche che subiscono le conseguenze delle sanzioni dell'Ue contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina devono ricevere aiuti dal governo federale, ma a condizione che lamentino perdite significative di fatturato. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il dicastero “è chiaro” che le misure punitive dell'Ue contro Mosca avranno “conseguenze indirette sull'economia tedesca”. Tali effetti “non possono essere evitati con un pacchetto di sanzioni così completo”. Tuttavia, se un'azienda fosse gravemente colpita e venisse “quasi messa in ginocchio (…), è assolutamente chiaro che deve essere aiutata” dallo Stato. Allo stesso tempo, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha evidenziato che le sanzioni dell'Ue contro la Russia non comportano “alcun obbligo di risarcimento” per le società che ne risentono. (Geb)