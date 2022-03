Ue: presidente romeno Iohannis, sosteniamo pienamente adesione di Ucraina, Moldova e Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sostiene pienamente l'adesione dell'Ucraina, ma anche della Moldova e della Georgia nell'Unione europea. Lo ha scritto il presidente romeno Klaus Iohannis su Twitter. "La Romania sostiene pienamente l'integrazione dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia nell'Unione europea. Il posto di questi partner dell'Ue è nella famiglia europea e la Romania farà del suo meglio per renderlo realtà", ha scritto Iohannis. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato ieri di aver firmato una domanda formale per l'adesione del suo Paese all'Unione europea. Zelensky ha invitato l'Ue a consentire l'adesione immediata dell'Ucraina attraverso una procedura speciale. Secondo fonti stampa, ieri i presidenti di otto Stati dell'Europa centrale e orientale hanno invitato gli Stati membri dell'Ue a concedere immediatamente all'Ucraina lo status di candidato e ad aprire i colloqui di adesione. "Noi Presidenti degli Stati membri dell'Ue: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia, con forza credo che l'Ucraina meriti un'adesione immediata all'Ue", si legge in una lettera pubblica. (Rob)