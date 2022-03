Imprese: Spagna, il 75 per cento del volume d'affari delle aziende di costruzione è all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 il volume d'affari estero delle grandi imprese di costruzioni spagnole (Acs, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Ohla, Fcc) ha raggiunto il 75 per cento del totale attestandosi a 43,6 miliardi di euro sui 57,7 miliardi di euro complessivi. Come riferito dal quotidiano "El Independiente", dallo scoppio della crisi economica nel 2008, le aziende iberiche non hanno smesso di incrementare la loro ricerca di affari fuori dai confini nazionali. In cima alla lista c'è Acs con l'89 per cento del fatturato fuori dalla Spagna (24,7 miliardi di euro). Per mercati, gli Stati Uniti rappresentano il 53 per cento, l'Australia il 19 per cento, l'Europa il 18 per cento (l'11 per cento la Spagna), l'Asia il 3 per cento e l'America Latina l'1 per cento. Lo scorso anno Acs ha chiuso con un utile netto di poco più di 3 miliardi di euro, il 32,9 per cento in più rispetto al 2020. Nel caso di Ferrovial il fatturato fuori dalla Spagna nel 2021 è stato di 5,8 miliardi di euro (86 per cento). In termini di mercati, gli Stati Uniti e il Canada hanno rappresentato il 39 per cento con rispettivamente, 2,6 miliardi di euro e 301 miliardi di euro, la Polonia il 23 per cento con 1,7 miliardi di euro, il Regno Unito con un miliardo di euro (14 per cento) ed il resto dall'America Latina (269 milioni di euro). Ferrovial ha chiuso il 2021 con un utile netto di 1,1 miliardi di euro. Acciona, che ha un'importante divisione dedicata alle energie rinnovabili, lo scorso anno ha registrato un fatturato totale di 8,1 miliardi di euro, di cui circa 5 miliardi provenienti da mercati esteri, mentre l'utile netto è stato di 322 milioni di euro (-14,2 per cento rispetto al 2020). (segue) (Spm)