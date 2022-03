Imprese: Spagna, il 75 per cento del volume d'affari delle aziende di costruzione è all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Sacyr ha ottenuto un fatturato all'estero di 3,3 miliardi di euro pari al 53 per cento di quello complessivo diviso tra 59 per cento in Europa, il 41 per cento in America Latina ed il resto negli Stati Uniti. Il fatturato di Fcc all'estero è stato di 2,7 miliardi di euro, pari al 40,8 per cento del totale. Per mercati spiccano il Regno Unito con 852 milioni di euro (12,8 per cento), resto d'Europa con 819 milioni di euro (12,3 per cento). L'azienda è riuscita a chiudere l'esercizio 2021 con un utile di 580,1 milioni, il 121 per cento in più rispetto al 2020. Infine, Ohla ha concentrato all'estero con oltre 1,9 miliardi di euro il 70,4 per cento del suo fatturato. Nello specifico, 1,2 miliardi di euro in Europa (45,5 per cento), 1 miliardo negli Stati Uniti (36,3 per cento), 456 milioni di euro in America Latina (16,4 per cento) e 50,1 milioni di euro in altri mercati (1,8 per cento). (Spm)