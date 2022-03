Ucraina: attacchi missilistici russi su Kharkiv, distrutto edificio amministrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito russo ha lanciato questa mattina un attacco missilistico su Kharkiv, a seguito del quale è stato distrutto l'edificio dell'amministrazione regionale, sito in piazza Svoboda, nel centro della città. Lo riporta il dipartimento della Protezione Civile dell'amministrazione regionale di Kharkiv. L'allerta del raid aereo nella città è stata annunciata questa intorno alle 8:10 locali, le 7:10 in Italia, con le truppe russe che hanno bombardato diverse aree di Kharkiv. Testimoni oculari riferiscono anche che l'esercito russo sta effettuando sparatorie presso il parco Shevchenko. Informazioni ufficiali sulle vittime e sui feriti non sono ancora state rese note al momento. (Kiu)