Sardegna: agricoltori incontrano Solinas per riforme strutturali e interventi straordinari

- Un confronto sulla crisi contingente e sulle riforme strutturali necessarie per rilanciare il settore ortofrutticolo e cerealicolo sardo. E’ quello scaturito dall’incontro di ieri tra il presidente della regione Christian Solinas e una delegazione di agricoltori guidata dal presidente e dal direttore di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu e Luca Saba. Il governatore sardo ha sottolineato che “la Regione non dimentica le aziende che producono cereali e ortofrutta, di importanza vitale per il comparto agricolo. Ad un immediato intervento di sostegno economico, come è avvenuto per il settore zootecnico per il quale la Finanziaria ha stanziato 44 milioni di euro, seguirà un confronto con le organizzazioni di categoria finalizzato ad una profonda e radicale riforma della gestione regionale delle politiche agricole, anche con una revisione del ruolo degli enti regionali del settore che possa garantire maggiore certezza e rapidità nell’erogazione dei fondi disponibili, una migliore assistenza tecnica, l’abbattimento dei tempi della burocrazia”. (segue) (Rsc)