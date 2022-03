Sardegna: agricoltori incontrano Solinas per riforme strutturali e interventi straordinari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatti anche i 20 agricoltori che hanno partecipato all'incontro: “Abbiamo trovato un interlocutore disponibile ad ascoltarci con il quale abbiamo potuto riflettere sulle difficoltà del comparto e sulle necessità per il suo rilancio sia contingenti che strutturali”, hanno dichiarato. “Il Presidente Solinas, come annunciato durante la manifestazione di Cagliari – ha sostienuto Battista Cualbu – ha confermato un intervento straordinario per il contingente per consentire alle aziende agricole dei settori presenti all’incontro di poter tamponare gli alti costi di produzione dovuti agli aumenti incontrollati delle materie prime, oltre alle perdite e mancati introiti dovuti alla pessima annata dal punto di vista climatico dopo quello sul settore zootecnico. Come Coldiretti, insieme ai nostri soci, abbiamo confermato la nostra disponibilità per trovare insieme un metodo per poter intervenire perché a differenza del settore zootecnico dove sono palesi i dati, in questo caso, come del resto denunciamo da anni, mancano i dati su cui poter elaborare un intervento puntuale”. Durante l'incontro ono stati forniti i dati allarmanti relativi alla produzione del grano, che dai 120 mila ettari di alcuni decenni fa ne interessa oggi solo 27 mila. La causa è la scarsa remunerazione dovuta all’aumento dei costi di produzione. Anche quest’anno, la Coldiretti valuta in 300 euro ad ettaro l’aumento complessivo dei costi, alla quale, paradossalmente, si accompagna la sperequazione che avviene sui mercati, nei quali il valore prodotto venduto dagli imprenditori sardi viene quadruplicato. Altra voce dalla quale emerge drammaticamente la crisi del comparto è quella del concime, passato dai 36 euro ai 90 al quintale. L’aumento generalizzato medio delle materie prima, in definitiva, può quantificarsi nel 300%. (segue) (Rsc)