Sardegna: agricoltori incontrano Solinas per riforme strutturali e interventi straordinari (3)

- “Non ci fermeremo all’immediato – ha assicurato il presidente della Regione - e andremo oltre l’opportuno sostegno economico. Guardo, ha detto ancora il Presidente Solinas, alla necessità di una riforma organica degli Enti di settore, che possa restituire all’agricoltura sarda quel sistema di supporto indispensabile per restare competitiva e attirare i giovani verso il mondo delle campagne. E’ inoltre necessario, ha detto, intervenire sul sistema dei trasporti per abbattere i costi delle esportazioni verso i mercati nazionali ed esteri, garantire la completa informatizzazione e dialogare con la grande distribuzione per raggiungere un grande accordo di filiera che tuteli il prodotto sardo e ne garantisca la giusta remunerazione”. Il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, ha osservato che “si è anche riflettuto su interventi strutturali per ammodernare una pubblica amministrazione vetusta e lenta, lontana dalla dinamicità degli imprenditori agricoli come dimostra la siccità del 2017 che ancora non è stata chiusa a distanza di cinque anni”. (Rsc)