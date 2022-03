Germania: ex generale Vad, Forze armate non sono pronte per difesa del Paese e della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) “non sono pronte all'azione per la difesa” della Germania e della Nato. È quanto affermato da Erich Vad, generale di brigata a riposo dell'esercito tedesco e consigliere militare dell'ex cancelliera Angela Merkel dal 2006 al 2013. Come riferisce il quotidiano “Merkur”, Vad ha evidenziato che trasformare la Bundeswehr in Forze armate potenti richiederà “sicuramente alcuni anni”. Il riferimento è al fondo speciale da 100 miliardi di euro che il governo federale istituirà per lo strumento militare della Germania. La decisione fa seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le risorse verranno utilizzate per investimenti nella difesa e progetti di armamenti. Inoltre, l'esecutivo tedesco intende aumentare ogni anno la quota del Pil destinata alle spese militari oltre il 2 per cento, superando così l'obiettivo della Nato. Secondo Vad, il fondo speciale per la Bundeswehr è necessario. Tuttavia, ha evidenziato l'ex consigliere militare di Merkel, su tale strumento si deve applicare un controllo politico, affinché i fondi non vengano spesi “a pioggia e senza filtri”. Pertanto, secondo Vad, la Cancelleria federale dovrebbe controllare l'erogazione delle risorse per la Bundeswehr. (Geb)