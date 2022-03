Ucraina: Casa Bianca, Biden punta a tenere truppe Usa fuori da conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rimane determinato nel suo impegno a mantenere le truppe statunitensi fuori dal conflitto in Ucraina. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Il presidente è stato molto chiaro sul fatto che non intende inviare truppe statunitensi a combattere una guerra con la Russia". Psaki ha quindi fatto riferimento all'istituzione di una no-fly zone, richiesta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Richiederebbe il dispiegamento delle forze armate statunitensi per imporla, il che rappresenterebbe un conflitto diretto e potenzialmente una guerra con la Russia, che è qualcosa che non abbiamo intenzione di fare", ha detto.(Nys)