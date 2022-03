Ucraina: Argentina invia caschi bianchi in Polonia per assistenza evacuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato l'invio in Polonia di una missione caschi bianchi con l'obiettivo di fornire "l'assistenza umanitaria necessaria a garantire l'evacuazione dall'Ucraina dei cittadini argentini così come dei cittadini dei paesi membri della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac)". Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri argentino dove si sottolinea che l'iniziativa si svolge nell'ambito del coordinamento messo in atto con i ministeri degli Esteri di diversi paesi latinoamericani "per definire meccanismi di evacuazione sicura e ordinata attraverso la Polonia". Tra le misure che verranno predisposte, riferisce la nota, la messa in piedi di un "consolato mobile" per semplificare il rilascio della documentazione necessaria.(Abu)