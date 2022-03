Ucraina: Messico a Onu, stop immediato alle ostilità e avvio di canali diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico chiederà alle Nazioni Unite l'immediato cessate delle ostilità in Ucraina. Lo ha annunciato lunedì il ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, in messaggio sul suo profilo Twitter. "Il Messico chiederà oggi all'Assemblea generale delle nazioni Unite il cessate immediato delle ostilità in Ucraina, il ristabilimento di uno spazio diplomatico per risolvere il conflitto e l'inizio degli aiuti umanitari coordinati dall'Onu per proteggere la popolazione civile", ha scritto Ebrard. Il Messico è stato tra i primi Paesi in America Latina a chiedere alla Russia di interrompere l'aggressione in Ucraina condannando "senza ambiguità" l'uso della forza e il tentativo di "mettere in discussione" l'indipendenza di Kiev. (segue) (Mec)