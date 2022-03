Ucraina: colloquio Kishida-Biden, Giappone apre a sostegno rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato oggi, a margine di un colloquio telefonico col presidente Usa Joe Biden, che Tokyo ha concordato con Stati Uniti e Unione europea di partecipare al sostegno dei rifugiati dell'Ucraina causati dall'operazione militare russa in quel Paese. Kishida non ha fornito ulteriori dettagli in merito all'aiuto concreto che verrebbe fornito dal Giappone; Nei giorni scorsi Tokyo ha già annunciato lo stanziamento di aiuti umanitari all'Ucraina per 100 milioni di dollari. Durante il colloquio telefonico con il presidente Usa, Kishida ha anche espresso l'opposizione del Giappone a qualunque minaccia d'impiego delle armi nucleari. (segue) (Git)