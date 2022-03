Usa: Manchin vota coi Repubblicani per bloccare disegno di legge su diritto all'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il senatore Joe Manchi, esponente del Partito democratico Usa noto per le sue posizioni spesso contrastanti rispetto alla linea maggioritaria del suo Partito, ha votato assieme ai colleghi repubblicani ieri, 28 febbraio, contro un disegno di legge teso a codificare il diritto all'aborto. I senatori hanno votato 46-48 per portare il provvedimento alla fase di discussione in aula, mancando il requisito minimo dei tre quinti dei voti favorevoli. Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti lo scorso anno, e punta a contrastare le limitazioni al diritto all'aborto decretate da diversi Stati dell'Unione. "Purtroppo sembra che la Corte Suprema limiterà il diritto all'aborto nei prossimi mesi. Per questo il disegno di legge è essenziale", ha commentato il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Shumer. (Nys)