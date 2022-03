Corea del Sud: esportazioni in crescita del 20,6 per cento a febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Corea del Sud ha registrato un calo nel mese di febbraio, mentre il numero degli occupati ha registrato un incremento senza precedenti da quasi 22 anni a questa parte. Lo certificano i dati pubblicati dall'Ente statistico sudcoreano, secondo cui il mese scorso il tasso di disoccupazione è calato di due decimi di punto rispetto a dicembre, attestandosi al 3,6 per cento. La Corea del Sud aveva perso posti di lavoro per 12 mesi consecutivi tra marzo 2020 e febbraio 2021, e a gennaio dello scorso anno il numero degli occupati aveva registrato il calo più marcato da due decenni. Il mese scorso è avvenuto però un rimbalzo, con la creazione di 1,13 milioni di nuovi posti di lavoro. La maggior parte del nuovo impiego è stato creato nel settore della salute e dei servizi sociali, che a gennaio contavano 250mila nuovi occupati. Ospitalità, ristorazione, trasporti e magazzini hanno creato altri 249mila posti di lavoro. E' invece proseguito il calo dell'occupazione nell'industria del commercio all'ingrosso e al dettaglio ,che ancora risente delle restrizioni adottate nel Paese per far fronte alla pandemia di Covid-19. (segue) (Git)