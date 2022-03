Libia: aereo di Haftar atterrato in Turchia domenica, nessuna prova su Mishri ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo Dassault Falcon collegato al generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), è atterrato ad Ankara partendo da Bengasi domenica 27 febbraio ed è rimasto per sei ore in Turchia, ma non ci sono evidenze né prove che il presidente dell’Alto Consiglio di Stato della Libia, Khaled al Mishri, si sia effettivamente recato in territorio turco per un incontro con uno dei figli dell’ufficiale libico. La rotta del Falcon 900DX "T7-FJA” partito dalla roccaforte di Haftar nella Libia orientale è stata tracciata su fonti open-source dall’account Twitter specializzato ALandewers: l’aereo sarebbe atterrato alle ore 18:15 italiane per rientrare a Bengasi attorno a mezzanotte orario di Roma. Stamane, fonti libiche avevano riferito a “Nova” di un incontro tra Mishri e Belkasim Haftar, uno dei figli del feldmaresciallo della Cirenaica, proprio ad Ankara per tentare di avviare un dialogo con il nuovo governo in via di formazione a Tobruk, nell’est del Paese, che sarà guidato da Fathi Bashagha. Un’indiscrezione che peraltro circolava già da alcune ore tra gli addetti ai lavori e gli esperti che seguono la crisi libica. La stessa fonte aveva indicato che Mishri avrebbe giudicato che l'esperienza di governo del premier in carica, Abdulhamid Dabaiba, starebbe per volgere al termine. "Questa notizia non è vera", hanno smentito a "Nova" in via ufficiosa dal Senato libico di Tripoli. In effetti, non vi è traccia di eventuali voli privati decollati dall’aeroporto mitiga Tripoli, dove ha sede l’Alto Consiglio di Stato, verso la capitale della Turchia in concomitanza con il viaggio del Dassault Falcon cirenaico. Va detto che la vicenda si inserisce nel contesto delle profonde tensioni politiche di questi giorni, con la Camera dei rappresentanti di Tobruk che sta cercando insediare un nuovo governo transitorio a Tripoli. Inoltre, le parole del presidente Mishri pubblicate stamane su Facebook sembrano precludere ogni tipo di accordo con il clan di Haftar, responsabile del tentato golpe del 2019: "Il progetto di governo proposto equivale a far entrare gli aggressori della capitale dalla finestra, dopo che non sono riusciti a entrare con la forza. Auguro a mio fratello e amico Fathi Bashagha, che ha svolto un ruolo importante nella difesa della capitale, di prestare molta attenzione a questa questione. La nostra visione è quella di adottare una base costituzionale e leggi elettorali consensuali e di andare alle elezioni in un lasso di tempo specifico e rapido". (Lit)