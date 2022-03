Bolivia: saldo commerciale in attivo per 186,6 milioni di dollari a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha registrato a gennaio un avanzo commerciale di 186,6 milioni di dollari, superiore a quello generato nello stesso periodo del 2021, di 135 milioni di dollari. Le esportazioni del primo mese del 2022, riferisce l'istituto nazionale di statistica (Ine) mostrano un aumento del 19 per cento su anno, con 884 milioni di dollari. Si tratta di una cifra superiore di 140 milioni di dollari rispetto a quella registrata nello stesso periodo del 2021. D'altra parte, anche le importazioni mostrano un aumento del 14 per cento sempre su anno, per un totale di 697 milioni di dollari. Si tratta in questo caso di una cifra superiore di 88 milioni di dollari rispetto a quella registrata nello stesso periodo del 2021. (segue) (Brb)