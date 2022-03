Ucraina: Onu, 406 vittime civili, 102 negli ultimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 406 le vittime civili dall’inizio dell’aggressione russa nei cofronti dell’Ucraina, delle quali 102 uccise negli ultimi giorni. Lo ha reso noto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari e il coordinatore dei soccorsi di emergenza Martin Griffiths, citando i numeri dell'Ufficio del Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Griffiths si è rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in teleconferenza da Ginevra, aggiungendo che il numero reale di vittime civili "potrebbe essere considerevolmente più alto, poiché molte vittime segnalate devono ancora essere confermate".“Il quadro è cupo e potrebbe peggiorare ancora. Gli attacchi aerei e i combattimenti nelle aree urbane stanno danneggiando le strutture civili critiche e interrompendo servizi essenziali come salute, elettricità, acqua e servizi igienici, il che lascia di fatto i civili senza le basi per la vita quotidiana", ha affermato Griffiths. (Nys)