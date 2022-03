Ucraina: Paraguay ribadisce condanna invasione russa a Consiglio diritti umani Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Paraguay ha ribadito lunedì la sua condanna all'invasione e alla violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Lo ha fatto attraverso il suo ministro degli Esteri, Euclides Acevedo, nel corso della seduta di apertura del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Onu), si legge in una nota. Il rappresentante di Assunzione ha affermato inoltre che "la comunità internazionale sta attraversando un momento di perplessità e shock di fronte alla prospettiva di una guerra, in cui le violazioni dei diritti umani rappresentano un problema deplorevole". "Vista la crisi in Ucraina, il Paraguay ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità e della guerra e il ritorno a una soluzione diplomatica alla crisi", ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)