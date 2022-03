Ucraina: rappresentante Brasile all'Onu invoca cessate il fuoco ma critica politica sanzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia l'ambasciatore ha invocato anche "soluzioni costruttive", criticando le azioni che potrebbero prolungare la guerra e influenzare l'economia mondiale, come "attacchi informatici e l'applicazione di sanzioni selettive, in particolare quelle che possono incidere sull'economia globale, compresa l'area critica della sicurezza alimentare". Costa Filho ha anche citato l'attacco alle infrastrutture e ai servizi di base sul territorio ucraino come causa di "grande preoccupazione" per il mondo. "Questo è il momento per i dirigenti delle Nazioni Unite di lavorare insieme nel perseguimento di uno degli obiettivi principali dell'organizzazione, che è salvarci dalla guerra. Dobbiamo essere cauti nell'Assemblea generale e in altri contesti". "Vediamo un susseguirsi di eventi che, se non contenuti, porteranno presto a un confronto molto più ampio. Tutti hanno sofferto, non solo coloro che sono coinvolti nella guerra", ha concluso. (segue) (Rum)