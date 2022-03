Cile: governo presenta a Onu richiesta su prolungamento piattaforma continentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre 13 anni di ricerche e studi, prosegue la nota, il documento presentato dal governo cileno rivendica l'esistenza di un prolungamento della piattaforma continentale che copre un'area di 210 mila chilometri quadrati. Per "piattaforma continentale", si legge nel documento, "si intende il prolungamento sottomarino del continente". La Convenzione delle Nazioni unite sul Diritto del mare (Convemar) riconosce agli Stati una piattaforma nautica di 200 miglia marine, ma in alcuni casi si può superare questa distanza fino ad oltre 350 miglia nautiche. Per dimostrare l'esistenza di una piattaforma continentale oltre le 200 miglia marine i paesi costieri devono realizzare e presentare alla Clpc studi tecnici e scientifici che dimostrino una "continuità geomorfologica del continente sotto il mare". (segue) (Abu)